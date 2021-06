Ex van Angelina Jolie speelt premier John Major in ‘The Crown’

De acteur, vooral bekend van de film ‘Trainspotting’, zal de rol van Major vertolken in het vijfde seizoen van de succesreeks. Er werd de afgelopen maanden al gespeculeerd over wie in de huid zou kruipen van de voormalige politicus. Wie z’n opvolger Tony Blair gaat spelen, is nog niet bekend. De makers van ‘The Crown’ hebben naar verluidt hun zinnen gezet op Andrew Scott, onder meer bekend van de series ‘Sherlock’ en ‘Fleabag’. In eerdere seizoenen waren onder anderen premiers Winston Churchill (John Lithgow) en Margaret Thatcher (Gillian Anderson) te zien.