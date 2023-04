Ex-Playboymodel Carole Gold levenslang achter de tralies: "Geheime seksaffaires en mysterieuze huurmoordenaar”

TV BV’s openhartig over relaties naar aanleiding van nieuwe Streamz Original: “Na drie maanden waren we al verloofd”

Eerste ontmoetingen, tweede kansen en opgeborgen dromen. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe Streamz Original ‘Déjà Vu - Alles is Voorbestemd’, maar niet alleen Eva (Lauren Versnick) en Halim (Yassine Ouaich) kwamen al in aanraking met deze moeilijke momenten. Ook deze drie BV-duo’s, waaronder dj Hakim Chatar en radiopresentatrice Jolien Roets, herkennen zich maar al te goed in deze topics. “Ik was niet voorbestemd om kinderen te krijgen.”