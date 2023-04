Ex-Playboymodel Carole Gold levenslang achter de tralies: "Geheime seksaffaires, drugsverslaafde zoon en mysterieuze huurmoordenaar”

Netflix wil meer Zuid-Koreaanse producties en investeert 2,5 miljard dollar

In de komende vier jaar wil streamingplatform Netflix 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) investeren in series, films en andere programma's uit Zuid-Korea. Dat heeft topman Ted Sarandos bekendgemaakt na een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol in Washington.