‘Ex On The Beach’-kandidate Lesley wil zo veel mogelijk seks: “Niet alleen mannen mogen dat toegeven”

Het zevende seizoen van onze favoriete natuurdocumentaire genaamd 'Ex on the Beach: Double Dutch' is slechts enkele afleveringen ver, maar toch doen de kandidaten nu al van zich spreken. Zo ook de Nederlandse deelneemster Lesley, die er geen geheim van maakt dat ze zoveel mogelijk seks wil. "Als een man zich zo gedraagt klinkt er applaus, een vrouw is meteen een slet. Met die onzin wil ik komaf maken."

Ze deelde enkele passionele momenten met Keanu, aast op een rondje bedacrobatie met Dusty en zou ook tegen de andere mannen geen ‘neen’ zeggen: de 24-jarige Lesley wil tijdens haar verblijf in de ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-villa vooral inzetten op lust. Het leverde haar al wat pittige discussies op met medekandidate Shani, maar dat houdt Lesley niet tegen. “Ik ben waarschijnlijk het schoolvoorbeeld van ‘stille waters, diepe gronden’. Ik zie er heel braaf uit, maar ik heb een ondeugend kantje. En daar maak ik ook geen geheim van: ik hou van seks”, lacht de Nederlandse. “Waarom zou ik daarover liegen? Als mensen mij niet respecteren zoals ik ben, hebben ze geen plaats in mijn leven.”

Ongerust

Toch was Lesley aanvankelijk ongerust over de reacties die ze zou krijgen. “Wat mijn familie en vrienden over me denken vind ik erg belangrijk. Mijn mama is enkele jaren geleden gestorven , maar ik heb wel het geluk dat ik een heel lieve en begripvolle papa heb. Toen ik hem vertelde dat ik meermaals seks had gehad tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ was hij daar niet boos om of zoiets. Al wil hij niet naar de afleveringen kijken. Nu ja, dat snap ik wel. (lacht)”

“Ik had verwacht dat het publiek wel een heel negatief beeld over me zouden hebben”, gaat Lesley verder. “Maar dat valt bijzonder goed mee. Natuurlijk zijn er mensen die me uitschelden voor slet, maar ze zijn in de minderheid. Het raakt me ook niet. ‘Slet’ is een woord om iemand mee aan te duiden die met meerdere mensen seks heeft. Ik zie dat niet als iets negatiefs, het is gewoon zo.”

Taboe

“Ik denk dat het belangrijk is dat er vrouwen zijn zoals ik, die ervoor uitkomen dat ze graag seks hebben. Want dat blijft toch een beetje een taboe. Als een man zoiets zegt, krijgt hij applaus. Maar als een vrouw dit doet, wordt dat onmiddellijk als iets negatiefs bekeken. Onzin, uiteraard.”

Lesley probeerde wel om conventioneler te leven, maar dat vindt ze niet eenvoudig. “Ik heb twee lange relaties gehad, die telkens twee jaar duurden. Beide keren was ik verliefd, maar ik merkte ook dat ik het moeilijk vond om de aandacht van andere jongens te weerstaan. Dan moet je keuzes maken. Ik heb toen beslist dat ik - op dit moment in mijn leven - liever losse scharrels heb. Me settelen kan ik altijd nog op een latere leeftijd, moest ik daar zin in hebben.”

Volledig scherm Cast zevende seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch' © RV

“Ik krijg best wel vaak de vraag of ik mezelf niet de kans op een man en kinderen ontneem door de manier waarop ik nu leef”, stelt de Nederlandse. “Maar sorry: wie zegt dat ik dat überhaupt wil wanneer ik dertig ben? Ik heb geen zin om me aan te passen aan bepaalde verwachtingen, enkel en alleen om een clichébeeld in stand te houden.”

Relletjes

Tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ kon Lesley in ieder geval volledig zichzelf zijn. “Ik wilde al jaren deelnemen aan dit programma, maar ik twijfelde. Onterecht. Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad en hield heel wat fijne vriendschappen over aan de show. Of er ook drama was? Nou... Het zou ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ niet zijn zonder de nodige relletjes. Ik mag niets verklappen, maar geloof me: er komen nog heftige afleveringen aan! (lacht)”

‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zie je iedere zondag om 21u30 op MTV.

