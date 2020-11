‘Ex On The Beach: Double Dutch’ zoekt kandidaten voor nieuw seizoen

TV ‘Ex on the Beach’-deelneem­ster Ayla wil liever geen man die Vlaams praat: “Ik versta dat soms niet”

10 mei Driewerf hoera, want onze favoriete zondagse natuurdocumentaire genaamd ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is terug met een zesde seizoen. Daarin nemen opnieuw acht sexy singles hun intrek in een exotische villa, waar ze te maken krijgen met de gevreesde tablet of terror. Een van de deelneemsters is de 23-jarige Nederlandse beauty queen Ayla: “Ik wil geen drama in mijn leven. Tenzij het terecht is”