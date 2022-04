Ex-Mol Elisabeth begrijpt dat Philippe zelf opstapte: “Mensen geloofden van mij ook niet dat ik niet voorbereid was”

“Van mij geloofden mensen aanvankelijk ook niet dat ik niet voorbereid was”, legt ze uit. “Maar als je de Mol moet zijn op een moment dat je minder goed in je vel zit, of bijvoorbeeld net zoals Philippe niet kan slapen, weegt dat door. Het is begrijpelijk dat hij zegt: ‘Ik ben op’.” Wie zou er volgens haar dan wél een goede Mol zijn dit seizoen? Ook daar heeft ze een mening over. “Als ik programmamaker was, zou ik eerder een type als Bert of Yens als Mol zien.”