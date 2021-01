Ex-K3-zangeres Kristel Verbeke helpt moeders in 'Zorgen voor mama'

Karen was de voorbije maanden samen met Ruth Beeckmans op VTM te zien in 'Cupido ofzo', waarin ze vrijgezellen met een beperking of stoornis hielpen bij hun zoektocht naar de liefde. Kristel pakt later dit voorjaar dan weer uit met 'Zorgen voor mama', een programma voor Eén waarin ze moeders die het in hun leven moeilijk hebben wil steunen. Niet alleen door een open gesprek met hen te hebben, maar ook door samen met specialisten daadwerkelijk hulp te bieden.