Ex-collega’s aangeslagen door overlijden van Ingrid De Putter: “Pittige dame, gedreven journaliste”

TV “Ik ga een sabbatjaar inlassen om me te concentre­ren op ‘Thuis’”: acteur Bram Spooren zet studies tijdelijk stop

“Ik was zo geschrokken toen ik las wat er met Ilias ging gebeuren in de aanloop naar de seizoensfinale van ‘Thuis’, dat ik zelfs een traantje heb weggepinkt”, vertelt acteur Bram Spooren (22). Zijn personage zit momenteel in voorhechtenis op verdenking van moord. In dit gesprek met ‘Story’ vertelt hij waarom hij samenwoont met een koppel en hoe het was om op te groeien in een gezin met twee moeders.