Evy Gruyaert opent haar hart in ‘Therapie’: “Ik werd psychisch geslagen, maar toch bleef ik bij hem”

Het is nieuw in het tweede seizoen van ‘Therapie’. De onbemande camera’s in de praktijkruimten van de psychologen registreren niet alleen anonieme getuigenissen, dit jaar doet ook elke week een bekend gezicht zijn verhaal. Evy Gruyaert opent vanavond meteen over angsten. “Ik ging in therapie omdat ik vastzat in een verlammende angst”, begint ze. “Alles was angst. Ik durfde niet meer naar de brievenbus uit schrik wat er in zou zitten en werd doodop van het gepieker. Tegelijk moest ik met mijn job de schijn hoog houden, maar ik keek er altijd naar uit om ’s avonds terug in bed te kruipen. Die angst heb ik van kinds af, ook toen kreeg ik elke zondagmiddag een wee, angstig gevoel in mijn buik bij de gedachte dat ik maandag weer naar school moest.”

Maar het was later vooral een ex-partner van Gruyaert die zorgde dat ze in therapie moest. Eerst bij een psycholoog, nadien bij een psychiater. “Ik zat in een slechte relatie, die me finaal gekraakt heeft”, vertelt de presentatrice. “Ik was niets, niemand. Ik was ervan overtuigd dat ik niets waard was”, klinkt het. “Vroeger snapte ik vrouwen niet die bij hun partner bleven die hen sloeg, maar nu begrijp ik dat. Ik werd zelf ook geslagen, psychisch dan, maar toch bleef ik bij hem. De drang om graag gezien te worden was gewoon te groot. ‘Je moet toch iets hebben waardoor je me graag ziet?’, dacht ik. Ondanks dat ik 0,0 vechtlust en energie had, is er toch een klik gekomen waardoor ik naar de huisarts ben gegaan met mijn verhaal.”