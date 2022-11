Evi Hanssen maakt intrede in telenovelle ‘Lisa’: “Geen seconde over getwijfeld”

Wanneer Suzanne (Hilde De Baerdemaeker) gezelschap zoekt om naar een nineties-fuif te gaan, komt ze al snel bij Sofie (Evi Hanssen) terecht. Het klikt vrijwel meteen en de twee worden goede vriendinnen. De uitbundige Sofie brengt onmiddellijk leven in de brouwerij en toont Suzanne dat er meer is dan haar werk en haar twee dochters. Samen drinken ze al eens een glaasje te veel of roken ze bij gelegenheid een pretsigaret. Suzanne fleurt helemaal op met haar nieuwe extravagante vriendin.

“Toen Hilde Debaerdemaker mij belde met de vraag of ik in ‘Lisa’ haar beste vriendin wou spelen, moest ik geen seconde nadenken”, aldus Evi Hanssen over haar nieuwe rol. “Hilde en ik zijn ook in het echte leven de beste vrienden en ik kijk er dan ook enorm naar uit om met samen met haar op de set te staan.”