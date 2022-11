Evi Hanssen gaat acteren in ‘Lisa’: bekijk hier de eerste beelden

TV Wolf in schapen­vacht Delphine Lecompte slaat alweer genadeloos toe in ‘De allerslim­ste mens’

Het is bijna zoeken naar Delphine Lecompte in die enorme zitjes van ‘De allerslimste mens’, maar ondanks haar kleine gestalte schuilt in de dichteres wel degelijk een ferme tijger. Of is het een wolf in schapenvacht? Lecompte verraste in 2020 al door op kousenvoeten door te stoten tot in de grote finale, en ook dit seizoen overleeft ze alles en iedereen. Haar meest recente slachtoffer: Jonas Geirnaert, die ze dinsdagavond zonder problemen naar huis speelde.

11:22