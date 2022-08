“Even alle hens aan dek”: VTM NIEUWS kampte vrijdagmiddag met technische problemen

TVDeze middag ging het even fout bij het ‘VTM NIEUWS’. In de loop van de ochtend dook een probleem op met de verbinding tussen de vestigingen in Antwerpen en Vilvoorde, waardoor de studio niet optimaal gebruikt kon worden.

U heeft het misschien niet eens opgemerkt, maar tijdens het VTM NIEUWS van 13 uur was er een technisch probleem in de studio. Nieuwsanker Birgit Herteleer zei het volgende bij aanvang van de uitzending: “U merkt het misschien, door een technisch probleem ziet ons nieuws er vandaag wat anders uit dan u gewoon bent. Maar we zijn er natuurlijk nog altijd voor u.”

“Door het technisch probleem konden we de studio niet optimaal gebruiken”, liet Bert Heyrman van het VTM NIEUWS weten. “Daarom zijn we op zoek moeten gaan naar een ander kader met de camera, waardoor Birgit de hele tijd op dezelfde manier in beeld was”. Hij voegde er ook nog aa toe: “Het was even alle hens aan dek. Maar toch is het echt een heel sterk team dat wij hebben op dat moment. En het allerbelangrijkste is toch dat we een uitzending hadden om 13 uur.”

Er was geen mogelijkheid om een ruim beeld te geven van de studio waardoor er geen hoogtepunten konden verschijnen op de achtergrond. “Het is net omdat we de hoofdpunten niet konden laten zien, dat we beslist hebben dat Birgit er iets van zou zeggen in het begin. We wilden de kijker toch even laten weten dat het er iets anders uit zou zien dan normaal.” Intussen is het probleem alweer opgelost, dus alles zal er vanaf nu weer uitzien als vanouds.

