Evelyn en Bapke over hun ‘Boer zkt vrouw’-avontuur: “De boerderij was top, de boer minder”

TV Eddy Planckaert openharti­ger dan ooit in ‘Alloo bij...’: “In mijn topperiode verdiende ik een paar huizen per jaar”

In een nieuw seizoen van ‘Alloo bij…’ gaat Luk Alloo langs bij straffe bekende Vlamingen die zich van hun meest kwetsbare kant laten zien. Zijn eerste gast op trip down memory lane: Eddy Planckaert. Tijdens een nostalgische tocht doorheen Eddy’s verleden blikt de voormalige profwielrenner terug op zijn leven en carrière, en geeft de kijker ook een blik in zijn financiën.

28 april