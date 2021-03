Eve Van Avermaet verdwijnt uit ‘Thuis’: “De timing van deze exit komt me goed uit”

TV Eén zendt ophefmaken­de documentai­re over Meghan en Harry uit

4 maart Over het ophefmakende interview van Oprah Winfrey met Harry en Meghan is al veel gezegd en geschreven. Na een heuse strijd om de zendrechten in het VK is nu ook bekend waar het programma bij ons te bekijken zal zijn. Het interview wordt maandag uitgezonden op Eén.