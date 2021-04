Eten op het toilet of winderigheid: nieuwe versie van ‘Blind Getrouwd’ koppelt ‘ongeschikte’ kandidaten aan elkaar

TVBijzondere singles krijgen de kans om hun ware liefde te vinden in ‘Married at First Sight: Unmatchables’. In deze versie van ‘Blind Getrouwd’ worden 16 voormalige kandidaten van het programma gematcht. En het zijn niet zomaar singles, bij elk van hen is er een serieuze hoek af. Zo doet er vrouw mee die al elf jaar niemand meer gekust heeft, een man die al vier keer verloofd was en een vrouw wiens voorliefde eten op het toilet is.

De nieuwe spin-off van ‘Married at First Sight’ matcht 16 kandidaten uit voorgaande seizoenen onder begeleiding van experts Calvin Roberson en Viviana Coles. Sinds 2014 hebben meer dan 75.000 mensen zich aangemeld voor de realityshow waarin singles hun perfecte liefdesmatch zoeken en vinden. In die tijd zijn de experts nogal wat gedenkwaardige ruwe diamanten tegengekomen die niet meteen huwelijksmateriaal leken.

Tot nu, want de experts proberen om 16 voormalige kandidaten die als ‘crazy in the coconut’ werden beschouwd om te zetten in acht potentiële nieuwe koppels. In elke aflevering zullen Roberson en Coles twee singles begeleiden en ze vervolgens op date sturen om te zien of de vonken ervan af vliegen.

Lees verder onder de video

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bondage-liefhebber en clean freak

“De kandidaten van ‘Unmatchables’ zijn een assortiment van eigenaardige karakters en gekke persoonlijkheden”, vertelt Roberson. “We hebben een jongedame die haar dates ondervraagt alsof ze tot de FBI behoort en die een voorliefde heeft voor eten op het toilet. Daarnaast doet er ook een man mee die al op 40 dates niet is komen opdagen en dan filmt wat de vrouwen doen.” En de lijst gaat verder, want ook singles die last hebben van winderigheid, geloven dat de aarde een platte schijf is of die al meer dan een decennium niemand hebben gekust, doen mee. Daarnaast is er ook nog een man die al vier keer verloofd is, een clean freak en een bondage-liefhebber.

Of er effectief ook een blijvende match uitkomt, is nog niet geweten. Maar bijzondere televisie zal het sowieso opleveren. Zo neemt therapeute Coles deelnemer Ashli ​​Washington (die al elf jaar geen man meer gekust heeft) mee naar een sekswinkel en laat ze haar oefenen op een paar siliconen lippen.

‘Married at First Sight: Unmatchables’, elke woensdag om 22.00 uur op Lifetime

LEES OOK: