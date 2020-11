Erotiek en spanning deze week in ‘Familie’: Tony en Hanne duiken in bed en de moordenaar van Paul is gekend

TV INTERVIEW. Sandra Kim is dé Koningin van ‘The Masked Singer’: “Als ik op een dag een heel Sportpa­leis kan vullen, waarom niet?”

7 november “Een nieuwe start? Zo voelt het niet: ik ben nooit weggeweest uit de muziek”, zegt Sandra Kim (48) met overtuiging. Maar toch: in The Masked Singer heeft ze, verborgen onder het glitterpak van Koningin, eindelijk kunnen tonen dat ze véél meer is dan het meisje van het Eurovisiesongfestival. “Ik heb er vrede mee: als de mensen J’Aime La Vie willen horen, zing ik dat. Ik hoéf niet in de spotlights te staan. Maar als ik op dag een heel Sportpaleis kan vullen, waarom niet?”