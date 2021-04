Erika Van Tielen verdwijnt na 5 seizoenen uit ‘Familie’: “Ik ben in stilte vertrokken en heb gehuild in de auto”

TVIn ‘Familie’ heeft Amélie haar boeltje gepakt. De kijker zal pas de volgende dagen op tv ontdekken wat er precies aan de hand is, maar het personage van Erika Van Tielen (37) verdwijnt wel degelijk na vijf seizoenen uit de reeks. De actrice heeft een afscheid met veel tranen achter de rug. “Deze exit was niet mijn idee”, maar begrijpt de beslissing ook wel. Ze legt uit waarom het einde naderde en hoe ze nu de toekomst ziet. “Ik ga niet aan mijn telefoon zitten wachten, tot ze me nog eens bellen. Ik moet verder met mijn leven.”