Erik was zes keer bijna dood en kandidaat zorgt voor topscore: dit was aflevering twee van ‘De Slimste Mens’

TVHet ticket voor een derde aflevering in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ lag zomaar voor het grijpen, maar een compleet blokkerende Niels Destadsbader verprutste zijn finale hopeloos. Het kostte hem dan ook even om de nederlaag door te slikken. Voordien was nieuwkomer Wiam, de Antwerpse internet-sensatie, duidelijk veel te sterk voor haar tegenstanders. Ze haalde haast moeiteloos de derde hoogste Slimste Mens-score ooit.

Komen, zien en de concurrentie op een hoopje spelen. Dat is precies wat de voor het grote publiek onbekende Wiam in de tweede aflevering van ‘De Slimste Mens’ deed. De 20-jarige rainbow personality uit Antwerpen (maar wonende in Rotterdam) combineert professioneel haar talenten als creator, performer, actrice en comédienne. Ze leek in de Slimste Mens-stoel op het eerste gezicht een jonge kopie van onze betreurde koningin Fabiola (dat kapsel!, die mond!, die neus!, die wenkbrauwen!), maar bleek meteen ook een beresterke quizzer.

Wiam maakte van bij haar start een gedreven en sterke indruk. Aanvankelijk waren de verschillen nog miniem, maar bij de ‘Puzzel’ sloeg ze een eerste keer toe. Terwijl Niels en Dorianne veel tijd verloren en amper antwoorden konden bedenken, hield Wiam het strak en snel met drie goede antwoorden. In de fotoronde werd het verschil nog wat uitgebouwd, maar vooral in de filmpjesronde imponeerde ze met veel kennis en maar liefst 320 seconden bonus. Het leverde haar een recordscore op.

De tegenstand keek toe en vond geen antwoord op zoveel geweld. Aussems en Destadsbader moesten in de finale uitmaken wie een derde avond mag aantreden, maar maakten er een zwakke partij van. Zeven vragen leverden in totaal maar twintig goede antwoorden op. Vooral de radiomaakster leek een complete black-out te kennen en gaf de zanger-presentator nagenoeg carte blanche. Was Niels te zelfzeker of wilde hij niet onsympathiek overkomen door zich dit keer niet strategisch te laten zakken? Hoe dan ook vergooide Niels daarmee alle kansen. Sportminded Dorianne had slechts twee seconden nodig om drie goede antwoorden te bedenken over coureur Lampaert. Exit Destadsbader, na amper twee deelnames. Hij had zijn passage bij Van Looy allicht anders gedroomd en bedacht...

Rest er nog de fijne jury. Twee avonden op rij Marc Marie Huijbregts is een tikkeltje te veel van het goede. Maar, helemaal volgens de verwachtingen scoorde Jeroom gelukkig de ene fijne, leuke en grappige oneliner na de andere. En zorgde zo voor een fijn intermezzo bij aanvang van de quiz. Morgen stapt een échte sportman de arena in.

De leukste quotes

Jeroom (na onenigheid over de uitspraak ‘Wi-em’): ‘Is het niet gemakkelijker als we gewoon ‘Harmonie’ zeggen?’. ‘Harmonie’ is Arabisch voor Wiam.

Jeroom (nadat Dorianne op haar vingers lui): ‘Den Erik kan dat door gewoon uit te ademen tussen zijn tanden’.

Jeroom (na fluitkunstje Niels): ‘Je merkt dat het nog niet de finaleweken zijn’.

Jeroom (over Niels en Dorianne): ‘Ik denk dat ik hen ga terugzien in de finaleweken. In de tribune tussen de andere kandidaten’.

Hilarische momenten

De drie kandidaten moeten een bekend dansje naspelen terwijl ze een compleet ander muziekje horen. Wiam slaagt met glans in haar macarena-uitvoering. Ook Niels doet het prima met YMCA, maar Dorianne verslikt zich hopeloos in ‘de vogeltjesdans’.

Kantelmomenten

Dorianne en Niels spelen hun ‘Puzzel’ erg slecht. Ze verliezen tijd. Wiam slaat een kloof.

Niels ziet zijn achterstand oplopen in de fotoronde.

In de filmpjesronde slaat Wiam hard toe door zowel bij Niels als Dorianne telkens 110 seconden weg te kapen. Bij haar eigen filmpje is de overwinning al binnen, maar toch haalt ze nog eens 100 seconden.

In een zwakke finale vergooit Niels een zo goed als zekere kans op een derde deelname. Die gaat vooralsnog naar Dorianne Aussems.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Wiam 614 sec.

2. Dorianne Aussems 277 sec.

3. Niels Destadsbader 246 sec.

De stand

1. Dorianne Aussems 2 deelnames 1 overwinning 1 gewonnen finale

2. Niels Destadsbader 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Wiam 1 deelname 1 overwinning

Cesar Casier 1 deelname 1 finale verloren

De nieuwkomer

Jean-Marc Mwema was deze zomer de strafste transfer in de Belgische basketcompetitie want na vijf seizoenen bij Oostende keerde deze atletische vleugelspeler terug naar de Antwerp Giants. Hij kan de opvolger worden van Tomas Van Den Spiegel die ooit Slimste Mens werd.

Wiam haalt derde hoogste score ooit Met 614 seconden haalde nieuwkomer Wiam een hogere score dan haar tegenstanders Niels Destadsbader en Dorianne Aussems samen. De Antwerpse internetsensatie nestelde zich op de derde hoogste score ooit. De nieuwe top 10 van allerbeste scores 1. Liesbeth Van Impe 665 sec. (Seizoen 18) 2. Jennifer Heylen 661 sec. (S18) 3. WIAM 614 SEC. (S19) 4. Michèle Cuvelier 598 sec. (S16) 5. Bockie De Repper 597 sec. (S18) 6. Riadh Bahri 594 sec. (S18) 7. Lieven Scheire 569 sec. (S17) 8. Thomas Huyghe 561 sec. (S17) 9. Gilles Van Bouwel 559 sec. (S14) 10. Michèle Cuvelier 558 sec. (S16)

