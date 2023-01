Erik Van Looy wil Slimste Mens van Nederland worden: “Ja, ik heb me fanatiek voorbereid”

Bij zijn deelname als kandidaat in 2003, in het allereerste seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’, werd de ambitie al afgebroken na vijf deelnames. In de finaleweek eindigde Erik op plaats vier, net buiten de medailles. Een jaar later promoveerde hij tot de presentator van dat spelprogramma. Maar vanavond, 20 jaar na zijn debuut als speler, zit hij opnieuw op één van de drie zetels van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Maar dan wel in Nederland.

Winnaarsmentaliteit

“Ik droom er stiekem al jaren van om nog eens als kandidaat mee te doen aan ‘De Slimste Mens’. Vooral om na te gaan hoe het met me staat qua mentale aftakeling”, vertelt Erik. “Uit de statistieken van de winnaars blijkt dat je tussen 38 en 43 jaar moet zijn om echt te kunnen scoren. Daar zit ik dus een heel eind boven. Het klopt ook dat zestig-jarigen amper of niet meedoen bij ons en er doorgaans vrij snel uit liggen. Die test wilde ik wel eens heel graag doen. Vandaar.”

Van Looy is een winnaar. Dat weten we al lang. En dat geeft hij graag en grif toe. “Ik heb het spelduiveltje in mij. Ik weet dat. Dat is het competitiebeest in mij. Willen winnen”, aldus Van Looy. “Ik weet dat het niet evident is om BV’s warm te krijgen om mee te spelen in ‘Switch’ of ‘De Dag van Vandaag’ ofzo. Wel, ik zou geld bij geven om mee te kunnen doen (lacht). Ik doe dit echt heel graag. Zeker programma’s met een drukknop. Als 15-jarige zat ik al in een spelprogramma op tv. Dat was toen Retroscoop. Als 19-jarige speelde ik in Cinemanie, gepresenteerd door Michel Follet. FIlmquizzen, omdat ik daar wel wat over wist. Na haast 20 jaar ‘Slimste Mens’ presenteren, is mijn kennis gelukkig verbreed. Ik weet nu ook wel wat over geschiedenis, aardrijkskunde en actualiteit. Zelfs culinair ben ik gegroeid. Vroeger wist ik het verschil niet tussen eiwit en eigeel. Nu wel. Bij ‘Switch’ wist ik onlangs zelfs wie Yotam Ottolenghi was.”

“Ja, ik heb me fanatiek voorbereid voor mijn deelname in Nederland. Door onder andere het nieuwe bordspel van ‘De Slimste Mens’ veel te spelen. Je weet verder ook dat er altijd kans is op een actualiteitsvraag in de filmpjesronde; Dat is superbelangrijk. Ik heb dat dus goed voorbereid. Ik ken zowel de nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni als de oude Mario Draghi. Dat zou ik normaal gezien niet weten. Net zoals ik de Britse premiers Rishi Sunak en Liz Truss ken. Niet evident, want de premiers verdwijnen sneller dan de sneeuw in de Ardennen. Maar die lijstjes kunnen absoluut over winst en verlies beslissen. Hoe meer ik weet, hoe beter, vond ik. Of het effectief ook geholpen heet, kan ik uiteraard niet vertellen. Ik kan je wel nog vertellen dat Bart Cannaerts ook zo’n lijstjes had. Op de dag van de finale ging hij door die lijsten en zag hij een resem Griekse Godinnen. Hij was er zeker van dat dat geen finalevraag zou zijn. Pech dus, want dat was het wel. Had hij de tijd genomen om die lijst te bekijken, dan had hij zonder twijfel gewonnen. Dat alles om te zeggen dat ik voor aanvang van mijn eerste deelname in mijn loge veel lijstjes heb doorgenomen.”

