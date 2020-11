Erik Van Looy verkocht ooit een jas aan ‘Slimste Mens’-nieuwkomer Bie Baert: “Eén van mijn slechtste aankopen”

Showbizz Jules Hanot schrijft een brief aan Ella Leyers: “Het midden tussen een licht aangebran­de Marina en een elegante prinses”

1 november In tijden van Twitter is een mening bij alles wat op ons scherm komt snel gegeven. Maar tv-beest Jules Hanot neemt zijn tijd en schrijft elke week een ouderwetse brief. De ene keer zalvend, de andere keer voorzien van een tik op de vingers van het tv-gezicht. Deze week: ‘De Slimste Mens’-revelatie Ella Leyers.