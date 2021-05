Erik Van Looy komt met eerste theatershow ‘Erik is Verslaafd!’

TVFilmmaker Erik Van Looy (59) is binnenkort te zien in zijn eerste theatershow, ‘Erik is Verslaafd!’. Daarin vertelt hij openhartig over de verslaving waarmee hij al zijn hele leven worstelt: eentje aan filmsterren.

Zijn film ‘De Zaak Alzheimer’ krijgt binnenkort een prestigieuze Amerikaanse remake met onder andere Monica Bellucci en Liam Neeson in de hoofdrollen, maar Erik Van Looy laat Hollywood even achter zich. In plaats daarvan legt hij de focus op zijn allereerste eigen theatershow. “Sappige verhalen, gekke grappen en geweldige filmpjes: we komen echt álles te weten over Erik, zijn films, zijn vaak waanzinnige ontmoetingen met filmsterren en … de smaak van haarlak.” Dat belooft.

“Ik word volgend jaar 60 jaar en ik wil nog harder werken”, grapt Erik in ‘De Cooke & Verhulst Show’. “Sinds ik heel jong ben wilde ik ofwel filmster worden of in de buurt van filmsterren zijn. Ik heb ze geïnterviewd als kind, ik heb ze gestalkt - toen dat nog mocht, want dat woord bestond toen nog niet, ik heb ermee gewerkt... En tijdens de zaalshow ga ik vanalles vertellen over mezelf en wat ik beleefd heb met die filmsterren. Want de meesten zijn zodanig beroemd dat ze wat vijzen beginnen missen.”

Maar de titel ‘Verslaafd’ refereert ook naar iets anders: “Ik heb vijftig jaar niet gedronken, ik weet waarom”, grapt Erik nadat hij aangeschoten geraakt door het ene borreltje schnapps dat hij dronk tijdens de aflevering. “Ik ben echt zat, ja. Ik zie jullie dubbel, dat is niet leuk.”

‘Erik is Verslaafd!’ is vanaf 4 februari in de zalen.