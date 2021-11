Erik Van Looy kent ‘Slimste Mens’-nieuwkomer Jeroen Perceval redelijk goed: "We zijn ooit samen in de sauna beland”

Het grote publiek leerde Jeroen Perceval in ‘Rundskop’ kennen als Diederik Maes, een rol waarvoor hij een Ensor won. Twee jaar later kwam ook de film ‘D’Ardennen’ uit, die hij samen met Robin Pront schreef en waar hij ook een hoofdrol in vertolkte. Erik Van Looy zelf is alvast fan van Perceval. “Hij is een hele fijne gast. Ik weet dat omdat we samen al eens zijn gaan eten.” Jeroen zelf beaamde dat hij inderdaad een goede klik heeft met Erik. “Dat was inderdaad heel gezellig. Nadien zijn we zelfs samen in de sauna beland”, aldus de acteur.