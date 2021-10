Erik Van Looy gaat strijken en peutert naar de relatiestatus van Steven Van Gucht: dit was 'De Slimste Mens’

TVGeen twee zonder drie is het spreekwoord, maar dat ging niet op voor CD&V-voorzitter Joachim Coens (55). Hij werd tijdens zijn derde deelname aan ‘De Slimste mens ter Wereld’ fijngemalen door de inmiddels ervaren rot Gloria Monserez (20) en nieuwkomer Steven Van Gucht (45). Vakjuryleden Bart Cannaerts (41) en Rik Verheye (34) gaven het beste van zichzelf als onschuldige hooligans met zowaar een supporterslied over de deelnemers én de presentator.

In de openingsronde wist Joachim Coens zich nog naast nieuwkomer Van Gucht staande te houden, maar nadien bleek de oppositie gewoon te sterk. De CD&V-voorzitter was wel verlost van zijn zenuwen, maar raakte nooit echt op toerental. Hij was de minst sterke kandidaat in de BV-vragenronde waar hij nauwelijks wat wist over Elvis Presley, hij puzzelde zwak en verloor ook te veel tijd in de fotoronde. In de filmpjesronde ging het ook niet van een leien dakje, met een zwakke score bij zijn video over Willem Vermandere en ook straffe stoten bij de andere fragmenten ontbraken. Glora Monserez fietste in de finale met vingers in de neus richting de overwinning.

Op quizvlak viel er in deze achtste aflevering dus weinig spektakel te beleven, waardoor we het vooral van nieuwtjes en weetjes moesten hebben. Steven Van Gucht werd al vlug aan de tand gevoeld over zijn relatiestatus. De professor fietste handig omheen de heikele vraag en gaf geen antwoord. Of toch: “Pas.” In de VRT-gangen wordt dan weer verteld dat er wat moois bloeit met nieuwsanker Fatma Taspinar. Gloria Monserez bleef trouw aan haar status en deelde opnieuw fijne weetjes. Zo vertelde ze hoe ze haar 9-jarig zusje altijd beetneemt en winden in haar gezicht laat en dat haar vader ooit haar voorraad wiet heeft gestolen. En dan was er nog het duo Bart Cannaerts en Rik Verheye. Hilarisch bij het spreekkoor dat ze voetbalgewijs deden over de kandidaten en Erik Van Looy. Eveneens hilarisch toen Verheye perfect Shaggy nabootste.

De leukste quotes

Steven Van Gucht (over het soort vragen waar hij weinig over weet): “Celebrities, sport, actualiteit,...”

Steven Van Gucht (over liefdesbrieven): “Ik heb er gehad, maar dat is nu stilgevallen. En meer, mijn vriendin is hier niet uit voortgekomen.” Waarop Coens: “Wij krijgen veel mails, maar geen liefdesbrieven.”

Bart Cannaerts: “Ik heb ooit eens de cavia van mijn zus laten opzetten, maar die was daar niet mee opgezet. Een woordspeling.”

Hilarische momenten

Cannaerts en Verheye zetten de complete tv-studio op zijn kop als ze uitpakken met een spreekkoor zoals op voetbalwedstrijden. Steven, Joachim en Gloria worden in het feest betrokken, maar ook Erik Van Looy en zelfs Wouter Vandenhaute en Anderlecht.

Van Gucht, Monserez en Cannaerts geven van jetje bij de puzzelvraag over handvaten bij autodeuren. Omdat Steven een niet onaardige auto heeft...

Bij de start van de ‘Open Deur’-ronde haalt Erik Van Looy z’n strijkijzer boven, een verwijzing naar de vraag over een strijkende Margaret Thatcher - ‘the ironing lady’ in dit geval - eerder in de quiz.

Kantelmomenten

Joachim Coens kan in de quiz op geen enkel moment uitblinken. Hij kijkt al snel op tegen een forse achterstand en vergeet een paar keer evidente antwoorden te geven.

Van Gucht speelt rustig, beheerst en zonder stress. Wat hem duidelijk extra voordeel geeft. Hij staat al voor de filmpjesronde fors aan de leiding.

Monserez mist haar filmpje (over de Marslander Perseverance), maar scoort bij de andere filmpjes. Ze wordt tweede.

In de finale tegen Coens, freewheelt Monserez moeiteloos naar winst. Voor de CD&V-voorzitter zit het parcours er na drie deelnames op.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Steven Van Gucht: 420 seconden

2. Gloria Monserez: 306 seconden

3. Joachim Coens: 243 seconden

De stand

1. Gloria Monserez: 5 deelnames, 3 overwinningen, 2 finales gewonnen

2. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

3. Dorianne Aussems: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Wiam: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Joachim Coens: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Steven Van Gucht: 1 deelname, 1 overwinning

Nieuwkomer

Laura Tesoro, 26 jaar, uit Antwerpen. Zangeres, presentatrice, actrice en danseres. Het Songfestival, ‘The Voice’, met en zonder kids, ‘Liefde Voor Muziek’, ‘Familie’ en ‘The Masked Singer’. Als een vis in het water op audties en liveshows. Maar kan ze ook quizzen?

