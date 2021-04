Erik Van Looy gaat in 2023 een nieuwe thriller draaien

TVOp maandag was het tijd voor de allereerste aflevering van ‘De Cooke & Verhulst Show’. Naast James Cooke (36) en Gert Verhulst (53) mochten nog een aantal bekende namen de voetjes onder tafel schuiven. Een van hun gasten was Erik Van Looy (58) en de regisseur had meteen een leuk nieuwtje met zich mee.