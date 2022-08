Erik Van Looy en een elitegroepje van figuranten schitteren in nieuwste promofilm van ‘De allerslimste mens ter wereld’

Zeg nooit promofilmpje tegen de trailers van ‘De slimste mens ter wereld’. Het gaat immers al enkele jaren van straf, langs straffer tot allerstrafst. In 2020 kroop Van Looy in de huid van een wat verlepte, corrupte porno-regisseur. Vorig jaar schitterde hij als ‘The Quizfather’, met een knipoog naar ‘The Godfather’. Dit keer is Erik Van Looy een bijzondere tijdreiziger die zich op exact 140 seconden ontpopt tot zowel een Romeinse keizer, een koning in het tijdperk van Leonardo Da Vinci als quizmaster voor wereldleiders Churchill, Roosevelt en Stalin in de Tweede Wereldoorlog. Aan zijn zijde zowel Je-zus (Jonas Geirnaert), twee andere gekruisigden (de zusjes Leyers), Romeinse soldaten (Stefaan Degand en Rik Verheye), een prachtbeul (een onherkenbare James Cooke), ter dood veroordeelden op de brandstapel (Geert Meyfroidt, Rani De Coninck en Jelle Cleymans), een perfecte look-a-like van de Mona Lisa (een hilarische Herman Brusselmans), een jurylid in vol ornaat (Bockie De Repper), een gelegenheidschilder (William Boeva, die als nieuw jurylid zijn intrede doet) en een zwart-wit juryduo (Jennifer Heylen, die ons leert dat ‘marmelade’ eigenlijk ‘poepgelei’ is, en Jonas Geirnaert).

Terug in de tijd

“Het basisidee achter de spot is logisch en evident: het is het twintigste seizoen van ‘De slimste mens’, dus gaan we terug in de tijd. Het is ‘De slimste mens’ door de eeuwen heen. Tijdens de voorbereidingen heb ik ook gezegd dat ik tot in de pré-historie zou willen terug gaan. Ik zag mezelf echt al in zo’n dierenvelletje en met een knots rondlopen. Maar dat idee hebben ze niet weerhouden. Blijkbaar hebben ze de mensheid daar voor willen behoeden (lacht). Alle andere tijdsperiode zitten er wél in”, licht Van Looy toe. “Ik was onmiddellijk gewonnen voor het concept. Tijdreizen is sowieso leuk en verschillende taferelen kunnen spelen in verschillende tijdvakken is plezant. Zeker met de geweldige cast die we hebben.”

Elk jaar straffer

“Het klopt ook dat die filmpjes elk jaar straffer worden. En spectaculairder. Het is precies een set van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Het is echt groot spektakel. Onze promospot is telkens weer een echte kortfilm waarbij de makers zich elk jaar overtreffen. Het is uiteraard niet waar, maar soms lijkt het dat er meer werk kruipt in deze film dan in de veertig afleveringen die straks volgen”, aldus Erik.

Volledig scherm Beelden uit het nieuwe promofilmpje van 'De allerslimste mens ter wereld' © Play4

“Hoe belangrijk deze promofilm voor ‘De slimste mens’ is? Ik kan dat echt niet inschatten”, geeft Van Looy toe. “‘Maar ons publiek is het wel gewoon dat we zo’n filmpje maken in aanloop van de quiz. Het is een beetje zoals de reclamefilmpjes tijdens de pauze in de Super Bowl in Amerika. Hier vragen de fans of, nu dus, ‘De allerslimste mens’ terug komt en of daar een filmpje bij hoort. Ik kan kort en duidelijk zijn: ja en ja dus (lacht).”

De promofilm van ‘De allerslimste mens ter wereld’ loopt vanaf maandag 15 augustus op PLAY4 en Go Play en kan je ook ontdekken op hln.be. ‘De allerslimste mens ter wereld’ start, omwille van het WK voetbal in Qatar eind november, al op maandag 5 september.

