Erik Van Looy doet squats en Delphine Lecompte viert elke dag Oktoberfest: de hoogtepunten van aflevering 39 van ‘De Slimste Mens’

Als een wolf in schapenvacht overklaste Delphine Lecompte in de halve finale haar tegenstanders en plaatste de dichteres zich als eerste voor de grote finale. Dat deed ze door bij een moeilijk filmfragment uit ‘Spartacus’ vrij snel vijf goede antwoorden te geven. Nieuwsblad-hoofdredactrice Liesbeth Van Impe kwam hierdoor exact 13 seconden te kort voor een rechtstreekse plaats in de finale. Catherine Van Eylen eindigde derde, op een luttele 21 seconden van winnares Lecompte. Het VRT-sportanker overklaste Van Impe daarna in een razend spannend finalespel.

Traditioneel verbleekt de rol van de vakjury in de eindstrijd van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Dat was nu niet anders, al deed het duo Bart Cannaerts (40) en Jan Jaap Van der Wal (41) meer dan zijn best. Dat deed overigens ook Erik Van Looy (58), door een paar keer buiten adem te raken na een stevige fysieke inspanning.

De leukste quotes

Delphine Lecompte (of ze zich de finale van dinsdag nog herinnert): “Gisteren mocht ik King Conner naar huis spelen. Dat gaf een heel goed gevoel.”

Delphine (of Frank, de gewezen vrachtwagenchauffeur, goede raad geeft): “Neen. Hij is overtuigd dat ik kansloos ben. Al sinds mijn eerste deelname.”

Jan Jan Van der Wal (over de deelneemsters in de halve finale): “De dag dat de mama van de meisjes wordt gescheiden.” Hij keek naar Van Impe, maar die is 43 jaar. Lecompte is er 42, Catherine Van Eylen 49.

Bart Cannaerts (over zanger The Weeknd): “Ik ben naar een optreden van hem geweest. Op een donderdag. Vond ik raar.”

Delphine (of ze veel feestdagen viert): “Elke dag Oktoberfest.”

Hilarische momenten

Bart Cannaerts legt uit hoe hij werd benaderd om omgekocht te worden. “Ja, er heeft iemand mij proberen omkopen met 2 business seats bij Anderlecht. Ik zeg niet wie, maar ik heb neen gezegd. Ik vond het te weinig. Frank heeft me een sandwich met kaas aangeboden...”. Wat later eet Bart een sandwich.

Erik Van Looy maakt een aankondiging terwijl hij aan het squatten is. Of dat denkt hij toch, want eigenlijk staat hij maar wat te springen. Hij raakt daarbij wel flink buiten adem en dat levert een aandoenlijk beeld op. Wat later geeft hij een tip door rond zijn bureau te lopen. Daarnaast trekt hij als rode draad ook nog een link naar de Hollywood-vedetten die hij ooit persoonlijk gekend heeft. De ene al persoonlijker dan de andere.

Kantelmomenten

Haast traditioneel spurt Catherine Van Eylen na ‘3-6-9' meteen weg. Ook dit keer. Ze verliest als enige wat tijd bij de ‘Puzzel’, maar blijft aan de leiding.

De drie dames trekken het niveau nog wat naar omhoog en spelen feilloos de fotoronde. In de filmpjesronde is Catherine de enige kandidate die geen maximumscore haalt. Het kost haar nipt de overwinning die naar Delphine gaat.

Met twee scores die boven de 400 seconden liggen dreigt het een lange finale te worden. Dat is niet echt het geval omdat zowel Van Impe als Van Eylen nagenoeg perfect spelen. Op 7 vragen geven ze samen 31 van de 35 mogelijke goede antwoorden. Bij de zevende vraag laat Catherine zich alweer strategisch perfect net onder haar concurrente zakken om dan met drie goede antwoorden over Stromae haar tegenstander uit te schakelen. De volledige finale duurt exact 411 seconden.

De eindscore (voor het finalespel)

Delphine Lecompte: 437 sec.

Liesbeth Van Impe: 424 sec.

Catherine Van Eylen: 416 sec.

Beste spelers dit seizoen (voor finale)

Ella Leyers: 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Catherine Van Eylen: 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

