Erik Van Looy bijt de spits af in het nieuwe seizoen van ‘James De Musical’

In het tweede seizoen van ‘James De Musical’ krijgen we naast Erik Van Looy ook Bart Peeters, Astrid Coppens, Dina Tersago, Alex Agnew, Luc Appermont, Karen Damen en de Planckaerts te zien. Over de aflevering over Erik Van Looy zei presentator James Cooke eerder al het volgende. “Erik Van Looy is zo’n dankbaar figuur. Er is iets over hem waar Vlaanderen toch van zal opkijken. Maar dat kan ik nog niet verklappen.”