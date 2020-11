Erik is fan van Dvtch Norris en slechts één seconde maakt het verschil: de leukste momenten uit de 14de ‘Slimste Mens’-aflevering

TVDe decompressie in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ houdt sinds de recorddeelname van Ella Leyers aan. Dan krijg je al eens waanzinnige toestanden. Zo eindigden de tellers in deze veertiende aflevering met welgeteld 1 seconde verschil tussen de winnaar en de kandidaat die naar de finale werd verwezen. Toevallig stopte Delphine Lecompte snel bij haar filmpje en al even toevallig had Ella Leyers één seconde te veel nodig om vijftig extra seconden extra in te pikken. En zo won Delphine met het allerkleinste verschil ooit.

Vrouwen aan de macht dit seizoen. En dus denderen Ella en Delphine gewoon verder naar aflevering vijftien. Daar wordt het weer een vrouwelijk onderonsje. Met de zekerheid dus dat dan toch een vrouw moet sneuvelen. Ella bewees nog maar eens over veel Slilmste Mens-kennis te beschikken en kende enkel een off-moment tijdens haar fotoronde.

Gelegenheidskandidaat tussen al dat vrouwelijk topgeweld was rapper Dvtch Norris, zenuwpees en muzikant, voorzien van een setje nieuwe Duracell-batterijen. Had zich stiekem toch voorbereid, zo leek het, maar was toch niet echt de gedroomde derde speler om er een spannend avondje van te maken. Neem er dan nog de decompresserende Ella bij, voor wie elke extra beurt wellicht ook een extra vergoeding betekent, en je voelde als kijker dat er wat extra druk stond op de frêle schouders van juffrouw Lecomte. Die volbracht die opdracht met bravoure. Buitenaards grappig, wereldvreemd, zoals ze dezer dagen in allerhande interviews en in haar hemelse column in de Humo benadrukt, en ook verrassend veel -soms rare- kennis. We zijn wel blij dat we beu weten dat de Baandagaam van de familie agame of hagedissen is, die in delen van Australië in woestijnachtige gebieden voorkomen en tussen 280 en 510 gram wegen. Dat zijn de dingen die Delphine bijvoorbeeld weet.

Tot slot, niks tegen jurylid Jani Kazaltzis uiteraard, want immer een sympathieke verschijning, maar naast humoristische slokop Jeroom was zijn bijdrage aan deze aflevering niet echt indrukwekkend te noemen. Eén weetje, ‘tsjin-tsjin’ (eigenlijk ‘chinchin’) is het Japans voor ‘piemel’ of ‘lul’, en zijn bemerking dat twee mooie mensen de finale speelden en het voor de rest niks uitmaakte, dat was zowat de hele bijdrage van Jani. Nu, dan is zelfs Margriet Hermans productiever.

De leukste quotes

Dvtch Norris (of hij zenuwachtig is): ‘Ja, de eerste vijf minuten. Da’s normaal. Nadien sta ik op mijn kop, doe ik salto’s. Het komt goed’.

Jeroom (op zijn best over Jani): ‘Jaja, ik heb die aflevering met zijn hond Qozmo gezien. Die aflevering dat hij ontwormd moest worden. En dat de hond buiten moest blijven’.

Jeroom (over rapper zijn): ‘Elodie noemt mij ook regelmatig rapper. Gisterenavond nog in bed zegde ze mij rapper, rapper’.

Jeroom (over Ella, die nog altijd single is): ‘Erik, die vrouw is echt zoals een encyclopedie. Sinds het internet wil niemand die nog in huis halen’.

Jeroom (over dopen): ‘Jaja, ik ben gedoopt en Elodie is ook heel lang gedopeerd geweest’.

Dvtch (is zelfzeker nadat hij de juiste kleuren en de juiste volgorde van die kleuren bij een raketijsje heeft gegeven): ‘Ja, ik ga winnen vandaag’.

Jeroom (of hij van dieren houdt): ‘Onlangs lag er een Kat in onze tuin. Die was heel tam. Ik kon de hele tijd over haar buik strelen. Ik wilde ze houden, maar Elodie wilde er net van weten. Die heeft direct Dries Mertens gebeld’.

Jeroom (over de BearCat in Antwerpen): ‘Da’s de perfecte wagen voor Jani. Die wordt ook vaak beschoten op parkings’.

Jeroom (een laatste keer): ‘Ze noemen mij de Schumacher van Vlaanderen. Ik geraak namelijk ook moeilijk uit bed’.

Hilarische momenten

Dvtch Norris vraagt naar het favoriete rapnummer van Erik van Looy van Dutch. Waarop Erik afloopt: Oh My God I Feel Blessed (een keer of tien)’. Waarop Jeroom: ‘Als zo’n mens (wijst naar Erik) fan wordt, dan weet ge dat uw carrière voorbij is’.

Delphine (over de Mormonen): ‘Ik heb me bijna aangesloten. Ja, maar ik was wanhopig. Met alle respect voor Dvtch. Ik was ze eens tegengekomen in Gent. Zo’n net geklede kerels. Ik dacht het is een sekte. Je wil toch zo veel mogelijk leden. Mar ze wilden me zelfs niet’.

Kantelmomenten

Perfect evenwichtige start, maar na de ‘Puzzel’ kan Ella haast niet meer verliezen en staat Dvtch op 63 seconden. Een gemakkelijke fotoronde, behalve voor Ella, zorgt opnieuw voor evenwicht.

Delphine trekt in de filmpjesRonde het laken naar zich toe door 100 seconden extra te winnen. Ze eindigt met welgeteld één seconde meer op de teller dan Ella.

In de finale heeft Ella geen moeite met Dvtch, ook al kan ze toch nog verliezen bij een 26-56 stand. Dvtch weet evenwel niks over Samson (niet de hond, maar de mythische krachtpatser), waarna Ella fluitend uitspeelt.

De eindscore (voor het finalespel)

Delphine Lecompte 411 sec.

Ella Leyers 410 sec.

Dutch Norris 333 sec.

De stand

Ella Leyers 14 deelnames 7 keer gewonnen 7 finales gewonnen

Delphine Lecompte 4 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Ben Crabbé 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer: Comédienne Els De Schepper