Erik Goossens verdwijnt uit ‘Thuis’: “Toen ik hoorde dat ik moest sterven, dacht ik: ‘Oei, deed ik het dan niet goed?’”

TV‘Thuis’ blijft voor suspense zorgen, want vrijdag kreeg de rechtszaak van Silke tegen Dries een wel zeer onverwachte wending. Advocaat Alexander Cosyns kwam niet opdagen op de zitting en pas op het einde van de aflevering werd ook duidelijk waarom. De raadsman lag in zijn kantoor in een plas bloed en bleek koelbloedig vermoord. Wie is de dader? Wij lijsten de verdachten op. En wat vindt Erik Goossens (55) van zijn definitieve exit na amper een jaar?

KIJK. Wie heeft Alexander vermoord? “Kijkers gaan in shock zijn.”

‘Thuis’ beleeft wellicht de dodelijkste maand in zijn geschiedenis. Want na hoofdinspecteur Patje (Gunter Reniers), drugsbaron Chris (Danny Timmermans) en diens ex-zakenpartner Harry (Stan Van Samang) is Alexander nu al het vierde personage dat deze maand mei niet overleeft. Hoofdinspecteur Dieter (Raf Jansen) en inspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) moeten nu samen met de kijker op zoek gaan naar de identiteit van de moordenaar. De lijst van mogelijke verdachten is echter lang, want heel wat personages hadden een motief om Alexander iets aan te doen. In de aanloop naar de rechtszaak van zijn cliënte Silke tegen haar ‘aanrander’ Dries schopte Alexander tegen nogal wat schenen en werd duidelijk dat hij meer vijanden dan vrienden had. Maar wie van hen was er ook in staat om de ex-rechter te doden?

Volledig scherm Alexander in een plas bloed in 'Thuis': wie heeft hem vermoord? © © VRT

Hoofdverdachte

Hoofdverdachte is Vince Pauwels (Gert Winckelmans). Hij zat al eens in de gevangenis voor opzettelijke doodslag, viel Alexander aan in de Withoeve en probeerde hem daarna ook nog opzettelijk omver te rijden. Dries Van Aken (Yemi Oduwale) hoort eveneens in het verdachtenlijstje, want hij ziet zijn carrière geruïneerd door de beschuldiging van ‘vuile verkrachter’ en uitte de bedreiging: ‘Fucking klootzak, ik maak u kapot!’ Ilias Pauwels (Bram Spooren) bewees ook al meermaals een kort lontje te hebben. De jongeman liet op de avond van de moord een vol café achter om pas uren later helemaal over zijn toeren terug te keren. Waar zat hij en waarom is hij zo opgefokt? Peter Vlerick (Geert Hunaerts) heeft ook een serieus eitje te pellen met Alexander, want die verspreidde de roddel dat hij een ordinaire pedofiel is. Tom De Decker (Wim Stevens) aast ook op wraak, want in de rechtszaal klonk het: ‘Godverdomme, nu gaat ge te ver!’ Silke Le Grand (Ivana Noa) is de spilfiguur in het proces tegen Dries, maar kwam tijdig tot het inzicht dat ze door Alexander werd gebruikt om het kantoor De Decker zwart te maken. Ze verdedigde dan maar zichzelf. Wist Silke misschien dat Alexander in de rechtszaal niet zou komen opdagen? Ook Niels lijkt betrokken partij, omdat hij zijn zus wil steunen. En wat met Marianne, die de naam van haar familie ziet besmeurd? Verdachten genoeg, maar wie was ook in staat te doden en is de dader?

Volledig scherm Vince (Gert Winckelmans) is de hoofdverdachte in de moordzaak in 'Thuis'. © © VRT

Uitgespeeld

Door de moord op Alexander is de rol van Erik Goossens (55) helemaal uitgespeeld. “Dat mijn personage al na een jaar verdwijnt, is geen verrassing, want dat was bij mijn debuut ook zo afgesproken”, aldus de acteur. “Alleen wist ik toen nog niet hoe ik uit de reeks zou verdwijnen. Dat ik zou sterven, vernam ik pas na een zestal maanden op de set. Ik wist wel dat ik zou verdwijnen, maar mijn eerste reactie was toch: ‘Oei, deed ik het dan niet goed?’ De scenaristen legden me echter uit dat ze deze plot beter vonden voor de spanning en andere verhaallijnen. De dood van Alexander zet immers veel in gang. Ik kan deze exit dus wel plaatsen.”

Volledig scherm De laatste zaak van Alexander in 'Thuis': als advocaat van Silke in de zaak tegen Dries. © VRT

Comfortabel

Erik vindt het wel jammer dat zijn rol bij ‘Thuis’ nu helemaal voorbij is. “Het had gerust nog wat langer mogen duren, omdat ik me zo goed amuseerde”, gaat hij verder. “Maar anderzijds ben ik toch ook wel blij dat het niet zo is. Acteren in een serie als ‘Thuis’ is zeer comfortabel en aangenaam, maar heeft daardoor ook een verraderlijk kantje. De job kan ook verlammend werken. Ik zou me als vast castlid lekker in een fauteuil kunnen nestelen en de tijd laten passeren en voor ik het weet, zijn we vijf of tien jaar verder. Maar dat wil ik bewust niet. Daarvoor ben ik te creatief. Ik moet kunnen afwisselen en initiatieven nemen. Een langlopende rol zou die drang kunnen belemmeren of wegnemen. Bovendien blijft zo’n langlopende rol ook lang aan je kleven. Ik heb in de jaren negentig maar een paar jaar als Peter Van den Bossche in ‘Familie’ geacteerd, maar dertig jaar later wordt er nog altijd naar gerefereerd. Wat moet dat dan zijn als je zo’n rol 5 of 10 jaar speelt? Nee, ik ben blij dat dit hoofdstuk is afgerond. Dat Alexander dood is, vind ik ook prima. Dit is een waardig slot en ik ben trouwens blij dat ik de moordenaar ook nog heb kunnen zien. Dus ik weet al wie het gedaan heeft. Op dat antwoord moet de kijker echter nog even wachten. (lacht)”

KIJK. In juni vorig jaar vertelde Erik Goossens over z'n terugkeer naar de spotlights

KIJK. In april vorig jaar bracht Erik een nieuwe single uit

