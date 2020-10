Eric Goens volgt Dimitri Vegas & Like Mike achter de schermen voor Streamz

Fans van ‘Het Huis’, ‘Niveau 4’ en het muziekfestival Tomorrowland houden 30 oktober best vrij in hun agenda: die avond zal de docureeks ‘Dimitri Vegas & Like Mike’ beschikbaar zijn op Streamz en Streamz+. Liefhebbers van ‘de beste DJ’s ter wereld’ kunnen hun hartje ophalen aan acht afleveringen over de twee bekende broers.

Dimitri en Michael Thivaios begonnen op hun veertiende samen te experimenteren met DJ-sets in hun hometown Willebroek. In 2007 brachten ze samen hun eerste nummer uit en in 2009 draaiden ze voor het eerst op Tomorrowland. Het duo legde samen een lange weg af en plukt nu (internationaal) de vruchten van hun succes. Eric Goens begon zijn documentaire-reis op het Amsterdam Dance Event in 2019 - waar in oktober jaarlijks de prijzen voor de beste DJ’s worden uitgereikt - en volgde het duo een jaar lang wereldwijd, van Azië, over Amerika tot het Midden-Oosten.

“Het is een mooie terugblik op een periode die precies mijlenver ligt van de wereld vandaag”, aldus Dimitri Vegas & Like Mike. “De reeks katapulteert je terug naar de laatste geweldige momenten in clubs op festivals voor de hele wereld stilgevallen is. We hebben naast familie en vrienden nog nooit iemand laten mee touren, dus Eric en zijn team hebben nadien wat moeten bijslapen, denken we.”

Nationale en internationale DJ-sets, intercontinentale tours en decadente muziekfestivals: Dimitri Vegas en Like Mike leven in een droom. Maar hoe ziet zo’n doordeweekse dag in het leven van Dimi en Mike eruit? Eric Goens toont niet alleen de gloriemomenten van het duo, maar ook de zware beproevingen, de impact die een carrière als DJ op lichaam en geest heeft en natuurlijk ook de impact van het uitgaansleven. “Eigenlijk is ‘Dimitri Vegas & Like Mike’ één langgerekt feest. Bovendien kom je op plaatsen terecht waar je anders nooit komt”, aldus Goens. “Dat gaat dan niet enkel over backstage: we zaten ook aan dezelfde tafel en in hetzelfde vliegtuig als Dimitri en Mike. Als fan word je heel erg part of the experience. Als niet-kenner leer je twee gasten kennen op zo’n manier dat ik er redelijk hard van overtuigd ben dat na aflevering twee je mond openvalt van bewondering.”

Afleveringen 1 tot 8 van de Streamz Original ‘Dimitri Vegas & Like Mike’ kan je vanaf 30 oktober op Streamz en Streamz+ bekijken en later op VIER.