Eric Goens start zevende seizoen 'Het huis' met vader Planckaert: "Ik heb getwijfeld, maar Eddy heeft me echt verrast”

TV Brandbom zorgt voor paniek in ‘Thuis’: noodlot blijft Frank en Simonne achtervol­gen

Wat een heet standje woensdag in ‘Thuis’. Onbekenden wierpen tegen sluitingstijd een brandbom binnen bij Bar Madam. De vlammen zorgden voor flink wat paniek, want Frank en Simonne slapen in het appartement boven de vuurhaard.

28 oktober