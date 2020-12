Eric Goens kiest de 5 strafste fragmenten uit 50 afleveringen ‘Het Huis’: “Ik dacht eerst: ‘dit toon ik niemand’”

TVHet konden en mochten hooguit twintig afleveringen worden. Twintig Bekende Vlamingen die elk 24 uur in ‘Het Huis’ van en met Eric Goens zouden verblijven. Maar ‘Het Huis’ werd ‘Die Huis’ en speelde zich twee seizoenen af in Zuid-Afrika, om dan gewoon weer de draad in het gewone ‘Huis’ op te nemen. Dinsdag is het feest, want de 50ste aflevering stat op het programma, met de man die Eric Goens al voor de allereerste uitzending had gevraagd: Marc Coucke. In afwachting van alweer een straf portret selecteerde Goens zelf vijf memorabele fragmenten uit evenveel bijzonder pakkende afleveringen.

Marieke Vervoort op de trampoline: “Toon het. Alstublieft, toon het.”

November 2016, seizoen 1, aflevering 2

Een half jaar voor ze te gast was in ‘Het Huis’ kondigde rolstoelatlete Marieke Vervoort (toen 36) aan dat ze euthanasie wilde. In de vijftig rauwste televisieminuten van dat najaar zag Vlaanderen voor het eerst waarom. “De mensen zien mij alleen maar als het goed met me gaat”, getuigde Marieke. Precies zoals Goens haar nu nog één keer wil tongen. Kraaiend van plezier als ze op haar rolstoel trampoline springt. Maar Goens liet ook de ‘rest van de tijd’ zien in de tweede helft van het programma. Toen de verpleegster de sonde verving, bijvoorbeeld, en Marieke krijste, diep vanuit de onderbuik. Niet van plezier, maar van pijn en ellende. Haar spierziekte liet zich van haar lelijkste kant zien.

Goens, nochtans een zeer ervaren televisiemaker, was compleet gebroken na die nacht. En ook al is zijn job ‘straffe televisie’ maken, aan de ontbijttafel voelde hij heel duidelijk: “Dit toon ik niemand. Té hard.” Maar tijdens het gesprek dat zich boven de boterkoeken ontspon met een - alweer vrolijke, goedlachse - Marieke, floot ze hem terug. Zei ze: “Toon het. Alstublieft, toon het. Dat de mensen het gewoon eens zién.”

Marieke Vervoort stierf vorig jaar, op 22 oktober. Haar wens werd vervuld.

Stefaan Degand: “Iedereen moet weten wat voor een schoon madam ze is geweest”

November 2018, seizoen 4, aflevering 3

De meest pakkende, mooiste en uiterst emotionele televisie van 2018. Daar zorgde acteur Stefaan Degand voor met zijn getuigenis over de plotse dood van zijn vrouw Julie en hun ongeboren kind. Een uur lang bracht hij het beklijvende verhaal dat zijn leven en dat van zijn inmiddels 4-jarige dochter Mila veranderde. Geen kinderkamer of fitnesscontrole, geen uitstap of rondrit. Degand stapte te voet richting villa, reiskoffertje in de hand, zette zich neer en begon te praten. Over de bacteriële hersenvliesontsteking die zijn vrouw in juli 2017, toen 31 jaar jong en zes maanden zwanger van hun tweede kind, in twee uur wegmaaide. “Ik heb zitten roepen in haar gezicht dat ze moest vechten, maar ze heeft me niet gehoord”, getuigde de acteur, die 12 jaar samen was met zijn geliefde. “We hebben geen afscheid kunnen nemen, zo snel ging het. In het ziekenhuis heb ik de lift kapotgeslagen. Alle knoppen eruit. Welkom in de horror.”

“Telkens als ik Degand alleen liet en naar de garage ging, waar de regiekamer was gebouwd, zag ik de technische ploeg zitten. Met tranen in de ogen”, vertelt programmamaker Eric Goens over die aflevering. “De ene van emotie, de andere van het lachen. Dat was zo raar, zo bevreemdend, maar schoon ook.”

Wout Van Aert kruipt voor het eerst weer op een fiets: “Het voelt nog niet goed”

December 2019, seizoen 5, aflevering 1

Vier weken na zijn horrorcrash in de Ronde van Frankrijk kwam Van Aert op krukken de living van ‘Het Huis’ binnengepikkeld en kreeg hij meteen de beelden ervan op groot scherm te zien. Confronterend, zo bleek. “Ik ga niet lang meer blijven kijken”, maakte hij duidelijk nadat hij alles opnieuw had beleefd. “Dat gevoel van daar te liggen op het bloedhete asfalt, dat weet ik nog goed. Het was precies alsof ik levend aan het verbranden was. Dat gevoel kan ik nu opnieuw perfect beleven”, vertelde hij.

De fysieke proef zat er toen niet in - logisch. Toch kroopt Wout heel even op de hometrainer, voor het eerst sinds de val. Om er meteen weer af te komen. “Het voelt nog niet goed”, maakte hij duidelijk. Straf dat Van Aert negen maanden later de pannen van het dak fietste. Hij won Milaan San Remo, de Strade Bianche, heerste mee in de Tour en won de Ronde van Vlaanderen nét niet. Maar toen voelde het al lang weer goed.

Sabine Hagedoren, over het afscheid van haar man Jurgen: “Ik ben, er hé, schatteke”

September 2017, seizoen 3, aflevering 1

Sabine Hagedoren (49) was in 2018 de allereerste gast in ‘Die Huis’, de Zuid-Afrikaanse opvolger van ‘Het Huis’. Iedereen kent Sabine als goedlachse weervrouw, maar weg van de bewoonde wereld praatte ze toen voor het eerst over haar man, die een jaar eerder overleed.

Meteen bij aankomst stapte Sabine naar de fotomuur en streelde ze even de foto van haar man. “Ik ben er hé, schatteke.” Want ‘die huis’ ligt in Wellington, in de buurt van een wijngaard waar de favoriete wijn van Sabine en haar man Jurgen werd en wordt gemaakt. Het was hun droom om samen naar die plek te reizen, maar dat lukte helaas niet meer. Toch kon Sabine niet anders dan nu wel komen. “Vandaag zouden mijn man en ik 13 jaar getrouwd geweest zijn. Het was een dag waarvan ik dacht: ‘Wat moet ik dan gaan doen?’, vroeg Sabine zich af.” Maar ondanks de moeilijke momenten bleef Sabine haar positieve zelf. Tijdens haar verblijf barstte ze vaak in lachen uit. “Je kan niet altijd huilen, hé. Dan word je zot”, klonk het.

Philippe Geubels in concert met Jef Neve: “Ik vind Mama’s Jasje beter dan de Beatles”

Januari 2017, seizoen 2, aflevering 8

Philippe Geubels

“Het gaat je jaren achtervolgen”, voorspelde Eric, maar Geubels is er rotsvast van overtuigd dat de Vlaamse formatie Mama’s Jasje beter is dan The Beatles, de groep die de muzikale wereldgeschiedenis herschreef. “Wat zingt Mama’s Jasje? ‘Passionele nachten in het heetst van de strijd. Tedere momenten die iedereen ons benijdt.’ En wat zingen The Beatles? ‘We wonen allemaal in een gele duikboot.’ Ja, dat is veel diepzinniger. Of nog: ‘Laat het zijn, laat het zijn, laat het zijn.’” Waarna pianist en goede vriend Jef Neve moeiteloos Michael Jackson eerde op zijn piano.

