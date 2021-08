Eric Goens keert terug naar de krantenwinkel waar hij sinds z’n achtste al meehielp: “Ik was klein en rost, maar wel een bazeke”

Showbizz Marie Verhulst keert terug naar haar jeugd in Plopsaland: “Zonder het te beseffen heb ik hier als kind álles geleerd wat ik nu nodig heb"

14 augustus Andere kinderen spenderen met geluk één dag van de zomervakantie in Plopsaland. Marie Verhulst maakte als kind elke zomer zes wéken zoek in het pretpark. Vader Gert pakte zijn kroost mee naar het werk, terwijl hij vijf à zes ‘Samson & Gert’-shows per dag afwerkte. Nog liever dan op de attracties, zat kleine Marie in de backstage uren op de vingers van de regisseur te kijken. Nu zijzelf het baasje van Samson is, blijken die lange, lome jeugdzomers een goudmijn.