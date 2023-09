Eric Goens gaat in ‘Niveau 4’ mee op pad in Brussel-Zuid: “We zagen gasten met wel 30 ‘documenten’ om het grondgebied te verlaten. Waar zijn we mee bezig?”

BV Jan Van Looveren: “Toen ik mijn dochter een elektri­sche sigaret zag roken, ontstond er kortslui­ting in mijn hoofd”

Jan Van Looveren zet zichzelf te kijk in de nieuwe sitcom Boomer (te zien op Streamz), een - fictief - inkijkje in het leven van de BV. Dat zijn eigen vrouw en zijn 16-jarige dochter meespelen helpt om het plaatje te doen kloppen. “Twintig jaar geleden wond ik me net als de Jan in de reeks over alles op”, zegt de nu 55-jarige acteur in ‘Story’. “Nu ik dat niet meer doe, is mijn leven veel aangenamer geworden.”