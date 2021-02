Eric Goens gaat in ‘Later als ik groot ben’ op zoek naar straffe verhalen: “Wat toen in de rapporten stond, blijkt later vaak uit te komen”

Doorheen de geschiedenis van VTM werd er al een paar keer in de kindertijd van BV’s geneusd. Eerst was er ‘Klasgenoten’, met ‘meester’ - en toenmalig VTM-programmadirecteur - Guido Depraetere. Hij ontving er bekende gezichten en hun schoolvriendjes van weleer. Later dook Luc Appermont in het verleden in ‘Het mooiste moment’. En een paar jaar geleden amuseerde Jonas Van Geel Vlaanderen met ‘Lang leve...’, waarin onder anderen Natalia, Koen Wauters en Nicole en Hugo op een piëdestal werden gezet. Het fragment waarin Erik Van Looy wordt geconfronteerd met zijn Duitse jeugdvlam Britta is iconische televisie. En nu komt daar dus ‘Later als ik groot ben’ bij. Was premier Alexander De Croo (Open Vld) al een pienter baasje toen hij op de schoolbanken zat? Was comedian Alex Agnew in korte broek al rebels, of was hij net erg onzeker? Droomde Andy Peelman als kind al van een carrière als politieman, of ambieerde hij een filmrol in Hollywood? Was Bart Peeters van in de wieg een uitstekende zanger-presentator? En hoe zat het met babbelkousen Julie Van den Steen en Nora Gharib? Dat zijn de vragen die Goens beantwoord wil zien in zijn nieuwe reeks.