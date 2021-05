Erfenis van La Esterella bedraagt 375.000 euro (al schiet daar bijzonder weinig van over voor de erfgenaam)

TV ‘Lady Bou­wer’-Evi trotseert de hoogte: “Ik heb meer schrik op een ladder dan in mijn kraan”

16 mei Mensen met hoogtevrees zullen met grote ogen kijken naar Evi (39) in het nieuwe ‘Lady Bouwers’. Zij bedient torenkranen en moet daarvoor vaak tientallen meters de lucht in. Als vrouw moet ze zich bovendien extra hard bewijzen tussen de bouwvakkers. “Als kind wilde ik altijd in de bouw werken of astronaut worden, maar voor dat laatste had ik het verstand niet.”