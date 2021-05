Erfenis La Esterella bedraagt honderdduizenden euro’s

Over hoeveel euro het exact gaat, wordt pas volgende week duidelijk in ‘Erfgenaam gezocht’, maar de erfenis die muziekicoon Esther Lambrechts - ofwel La Esterella - bij haar dood achterliet is gigantisch. Het gaat om enkele honderdduizenden euro’s, waarvan een deel bestaat uit goudstaven. Een neef van La Esterella die in Bangkok woont, zal het bedrag (na aftrek van belastingen) in zijn eentje erven.

“Esther was uitzonderlijk gierig. Ze bood haar gasten zelfs nooit iets te drinken aan.” Aan het woord is showbizz-collega Will Ferdy (94). Hij noemt zichzelf een vriend van wijlen La Esterella, maar in ‘Erfgenaam gezocht’ vertelde hij ook eerlijk hoe de zangeres steevast de knip op haar portemonnee hield. Uit armoede deed ze dat nochtans niet, want de zangeres liet een klein fortuin na toen ze in 2011 stierf.

Axel Daeseleire (52) is in zijn programma al weken op zoek naar de rechtmatige erfgenaam van ‘Vlaanderens eerste superster’. Er is er nog eentje zo blijkt: Christopher Gwynne is de zoon van Esthers enige zus. De man met Zwitserse vader woont in de Thaise hoofdstad Bangkok en zal het nalatenschap in zijn eentje erven.

Goud

In de aflevering van 18 mei wordt het exacte bedrag duidelijk en ook hoeveel daar na aftrek van belastingen nog van overblijft (vaak wordt er een stuk meer dan vijftig procent afgetrokken). Een aanzienlijk deel van de erfenis zou bestaan uit goudstaven, waarin La Esterella heel haar leven in investeerde. In de aflevering van vanavond zoekt Daeseleire naar erfgenamen van Achilles Dehandschutter, dat leidt Axel naar het grootste bedrag uit de reeks.

‘Erfgenaam gezocht’ is om 20u40 te zien op VTM.

