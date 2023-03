“Er zijn beren in de buurt”: kandidaten van ‘Bestemming X’ beleven spannende nacht in open lucht

tv Student Dominique (19) klust bij als por­no-ac­teur: “Zijn katholieke oma heeft het er heel moeilijk mee”

Luk Alloo praat in ‘Alloo SEXpliciet’ openhartig met de moeder van Dominique, de 19-jarige porno-acteur die al eerder in deze reeks volgde. Ze vertelt hoe ze omgaat met de opvallende bijverdienste van haar zoon, die naast porno-acteur ook nog steeds student is. Zelf heeft ze er niet veel problemen mee, maar voor de familie is het allemaal nog wat moeilijk te vatten en te accepteren, vooral zijn oma die heel katholiek is.