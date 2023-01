“Er was een tijd dat ik mijn fictie-ouders vaker zag dan mijn échte ouders”: zo gaat het nog met de verdwenen ‘Familie’-gezichten

TV STREAMING. De man van het jaar is een Australiër met veel borsthaar: in deze vijf reeksen kan u hem aan het werk zien

GQ Australia verkoos hem op de valreep van 2022 tot man van het jaar en ook in 2023 is het rijk van Murray Bartlett nog lang niet uit. De 51-jarige acteur, binnenkort te zien in de post-apocalyptische topreeks ‘The Last of Us’ op Streamz, duikt sinds z’n verschijning als de tragische hotelmanager Armond in het eerste seizoen van ‘The White Lotus’ zowat overal op. Van ‘Welcome to Chippendales’ op Disney+ tot ‘Physical’ op Apple TV+: met deze vijf reeksen kunt u deze man van het uur dagelijks op uw tv-menu zetten.

18 januari