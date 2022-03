Er komt zo goed als zeker een vierde seizoen van ‘De Verhulstjes’

TV Spelpro­gram­ma ‘Welkom in de familie’ met Julie Van den Steen vanaf 30 maart op VTM

Wat als je van de ene dag op de andere het leven van een wildvreemde kon overnemen én er geld mee kon verdienen? In het nieuwe spelprogramma ‘Welkom in de familie’ krijgen onbekende Vlamingen de kans om een totaal ander leven te leiden. Julie Van den Steen (29) plukt de kandidaat uit zijn leven en dropt hem in een onbekend gezin om er een week lang de plek van één familielid in te nemen: “Ik heb mooie tijdelijk samengestelde gezinnen zien ontstaan.”

15 maart