Er komt een nieuw seizoen van ‘Durf Te Vragen’: Siska Schoeters vraagt hulp kijkers

TV Samenzweer­ders en Ben Crabbé die zich weer druk maakt over ‘Jagger’: dit waren de beste momenten uit de 9de ‘Slimste Mens’-aflevering

27 oktober “We maken hem kapot”. Dat was de boodschap die Ella Leyers en Ben Crabbé - al grappend- naar elkaar sms-ten voor aanvang van de negende aflevering van ‘De Slimste Mens’. ‘Hem’, dat was VRT-journalist Riadh Bahri. En hij moest na 56 minuten quizzen inderdaad het spel verlaten. Niet door een mogelijke coalitie, wel omdat eerst Ella en dan Ben beter waren in de filmpjesronde. En Bahri in de finale net te weinig wist.