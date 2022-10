“Er is iets mis met deze plek”: Netflix deelt officiële trailer van ‘The Addams Family’-spin-off

TV ANALYSE. Slechte kijkcij­fers? We keken in september meer tv dan vorig jaar (al zitten er ook een paar flops bij)

Geen grote winnaars, geen grote verliezers na één maand tv-offensief. En dus is men tevreden bij de drie grote Vlaamse zendergroepen. Begin september leken de kijkcijfers nog te kelderen, maar het tegendeel is waar. We keken zelfs méér dan een jaar geleden, alleen doen we dat meer dan ooit uitgesteld of via de streamingsplatformen. Al krijgen niet alle programma’s een goed rapport.

7 oktober