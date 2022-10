Er bestaan Amerikaanse topreeksen waar u nog nooit van gehoord heeft. Hoe komt dat?



TVOndanks de barrage aan streamingdiensten gebeurt het nog altijd dat uitstekende reeksen uit de VS hier in Vlaanderen pas veel later – of zelfs helemaal niet – op uw scherm verschijnen. Zoals ‘The Old Man’ met Jeff Bridges, al maanden uit maar pas sinds een week te zien op Disney+. En de bejubelde nieuwe ‘Star Trek’-reeks staat zelfs nergens op de planning. Hoe kan zoiets vandaag nog? “De markt is zo complex en versnipperd”, klinkt het, en daar is ‘The Handmaid’s Tale' een zeer goed voorbeeld van.