Enkel nieuwe fictiereeks ‘Chantal’ nipt over de kaap van één miljoen kijkers

Vrijdagavond opende ‘I Can See Your Voice’ op VTM met 382.000 kijkers. De ‘Memorial Van Damme’ was op Canvas goed voor 258.000 sportieve kijkers. Zaterdag was de oproepaflevering van ‘Wie Zoekt Die Vindt’ op VTM goed voor 237.000 nieuwsgierigen. ‘Lego Masters’ opende met 211.000 fans. ‘FC De Kampioenen’ was op Eén alweer goed voor 620.000 kijkers.K ‘Sports Late Night’ haalde op PLAZY4 154.000 kijkers. MC