En toen presenteerde Bart Cannaerts plots ‘De Slimste mens’: “Technisch gezien heb ik nog altijd niet ‘ja’ gezegd”

TV Sloddervos Andy Peelman krijgt een koekje van eigen deeg in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’

Kleren op de stoelen of in de keuken laten rondslingeren, de flesjes niet opruimen… Andy Peelman is een echte sloddervos. En dat is niet naar de zin van zijn vrouw Tine. Dus schakelt ze de hulp van Jens Dendoncker en het team van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?' in.

26 november