“En toen liet mevrouw De Bolle een enorme wind”: Evi Hanssen verklapt hilarisch moment in ‘30 jaar Samson & Gert’

TV ‘Make 2020 Great Again’ brengt maar liefst 2.389.940 euro op voor kinderen in armoede

29 december Frances Lefebure (32) en haar ‘superverspreiders’ An Lemmens (40), Gloria Boateng (32) en Ann Van Elsen (41) sloten het jaar 2020 dinsdagavond al in schoonheid af. Hun inzamelactie ‘Make 2020 Great Again’ bracht maar liefst 2.389.940 euro op voor kinderen die in armoede leven en dat nog geen drie weken na de lancering. Dat onthulden de vier live in de speciale VTM-show ‘Make 2020 Great Again’.