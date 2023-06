“En toen greep de stuntcoördinator in, om nog erger te voorkomen’: unieke blik achter de schermen van de seizoensfinale van ‘Familie’

tv Tickets opnames nieuw seizoen ‘James De Musical’ in amper 20 minuten uitver­kocht (maar er is ook goed nieuws)

James Cooke lanceert binnenkort het derde seizoen van zijn ‘James De Musical’. De populaire show, die al een Gouden Roos won, giet deze keer het leven van Metejoor, Tom Waes, Maaike Cafmeyer, Marc Coucke, Regi én de cast van ‘F.C. De Kampioenen’ in een musical. Fans die graag een opname hadden bijgewoond zijn er helaas aan voor de moeite. Alle tickets vlogen in amper 20 minuten de deur uit. Maar er is ook goed nieuws. Er komt een tweede editie van ‘James De Musical - Live on Stage’ in de Lotto Arena.