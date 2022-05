Emotionele Nora Gharib openhartig in ‘Alloo bij...’: “Mijn hart breekt omdat een sluier dragen hier een probleem is”

Ze vertelt hoe ze als kind van een kroostrijk Marokkaans gezin het islamgeloof meekreeg. “Ik ben gelovig, ja. Ik heb alle waarden en normen van de islam meegekregen. Ik probeer zo veel mogelijk de moskee te bezoeken. Ik geloof honderd procent zeker dat er een god is en zou niet zonder mijn geloof kunnen”, vertelt ze. “Het is wel zo dat ik in het Westen ben geboren en dat doet iets met mijn manier van denken. Het maakt het moeilijker. Als ik in Marokko of Dubai ben, dan heb ik het gevoel dat daar alles halal is. Als je dan gesluierde vrouwen ziet, is dat geen probleem. Daar wordt geen commentaar op gegeven. Dan denk ik: ‘Er zijn landen waar dat dus wél mogelijk is.’ In België is dat een issue. Daar breekt mijn hart van. Ik vind het vooral erg voor de vele jonge dames met superveel talenten die veel zouden kunnen betekenen voor een samenleving, maar dat niet kunnen omdat ze gesluierd zijn en dus geen kansen krijgen.”

Nog voor haar achttiende verliet Nora haar ouders en het appartement waar ze woonde. “Ik zat in het zesde middelbaar en had een relatie. Omdat de thuissituatie daardoor moeilijk werd, ben ik alleen gaan wonen”, blikt ze terug. “Dat was echt mijn eigen keuze. Dat het een grote stap was voor mij, wist ik toen nog niet. Ik ben thuis vertrokken met niks. Niet voorbereid. Ik ben opgestapt en ben dan gaan zoeken. Ik had geen woonplaats. Niets. Daarom dat ik een paar weken in een noodstudio heb gewoond. Dat was heftig, omdat ik me zo niet kon focussen op de dingen waar je je op die leeftijd op zou moeten focussen. Ik heb in mijn hoofd voor die fijne dingen heel weinig tijd gehad. Ik kwam ook terecht in een bijzonder onveilig milieu. In een omgeving waar iedereen drugs pakte, bijvoorbeeld. Ik heb dat geen enkele keer gedaan. Precies daarom dat ik drugs zo haat. Ik heb hier levens kapot zien gaan...”