Emotionele Nora Gharib openhartig in ‘Alloo bij...’: “Mijn hart breekt dat al dan niet een sluier dragen hier een probleem is”

Ze vertelt hoe ze als kind daar van een kroostrijk Marokkaans gezin het islam geloof meekreeg. “Ik ben gelovig ja. Ik heb alle waarden en normen van de islam meegekregen. Ik probeer zoveel mogelijk de moskee te bezoeken. Ik geloof honderd procent zeker dat er een god is en zou niet zonder mijn geloof kunnen”, vertelt ze. “Het is wel zo dat ik in het westen ben geboren en dat doet iets met mijn manier van denken. Het maakt het moeilijker. Als ik in Marokko of in Dubai ben dan heb ik het gevoel dat daar alles halal is. Als je dan gesluierde vrouwen ziet, is dat geen probleem. Daar wordt geen commentaar op gegeven. Dan denk ik, er zijn landen waar dat dus wél mogelijk is. In België is dat een issue. Daar breekt mijn hart van. Ik vind het vooral erg voor de vele jonge dames met superveel talenten die veel zouden kunnen betekenen voor een samenleving, maar dat niet kunnen omdat ze gesluierd zijn en dus geen kansen krijgen.”