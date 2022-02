Emotionele beelden: Jonas Van Geel herenigt zijn patiënt na maanden met haar hondje in ‘Een Echte Job’

“Dat zou nu toch tof zijn als hier wat mensen zouden zijn die je zou kennen, hé Mia”, zegt Jonas. “Of uw hond, dat zou nog het beste zijn, maar dat was helaas te moeilijk om te regelen”, liegt Jonas erop los, want enkele momenten later ziet Mia haar hondje Laika vrolijk te staan springen.

De stage in het ziekenhuis heeft duidelijk ook zijn indruk nagelaten bij Stefaan. In de auto bij Frances vertelt hij dat hij zelfs overweegt om twee dagen per week als vrijwilliger in de zorg te gaan werken.